Cominciano questa sera, venerdì 14 giugno, con la partita tra i padroni di casa della Germania e la Scozia gli Europei di calcio. L’Italia che difende il titolo giocherà la sua prima partita sabato sera contro l’Albania, sempre alle 21.

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

LA FORMULA

Ci sono 24 squadre partecipanti divise in sei gironi da 4. La fase a gironi dura dal 14 al 26 giugno, passano agli ottavi le prime due classificate di ogni girone più le quattro migliori terze. Nella classifica delle migliori terze sono questi i criteri presi in considerazione: punti fatti; differenza reti; gol fatti; maggior numero di vittorie nella fase a gironi; migliore condotta fair play del girone (-1 punto per ogni ammonizione, -3 punti per ogni doppia ammonizione o espulsione diretta); migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee (o sorteggio, nel caso in cui fosse coinvolta la Germania, nazione ospitante).

Dopo la fase a gironi ci sono due giorni di riposo prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta, la finale si gioca il 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino.

I GIRONI

GRUPPO A

Germania

Scozia

Ungheria

Svizzera

GRUPPO B

Spagna

Croazia

Italia

Albania

GRUPPO C

Slovenia

Danimarca

Serbia

Inghilterra

GRUPPO D

Polonia

Paesi Bassi

Austria

Francia

GRUPPO E

Belgio

Slovacchia

Romania

Ucraina

GRUPPO F

Turchia

Georgia

Portogallo

Repubblica Ceca

IL PROGRAMMA

Venerdì 14 giugno

ore 21 – Germania-Scozia

Sabato 15 giugno

ore 15 – Ungheria-Svizzera

ore 18 – Spagna-Croazia

ore 21 – Italia-Albania

Domenica 16 giugno

ore 15 – Polonia-Olanda

ore 18 – Slovenia-Danimarca

ore 21 – Serbia-Inghilterra

Lunedì 17 giugno

ore 15 – Romania-Ucraina

ore 18 – Belgio-Slovacchia

ore 21 –Austria-Francia

Martedì 18 giugno

ore 18 – Turchia-Georgia

ore 21 – Portogallo-Repubblica Ceca

Mercoledì 19 giugno

ore 15 – Croazia-Albania

ore 18 – Germania-Ungheria

ore 21 – Scozia-Svizzera

Giovedì 20 giugno

ore 15 – Slovenia-Serbia

ore 18 – Danimarca-Inghilterra

ore 21 – Spagna-Italia

Venerdì 21 giugno

ore 15 – Slovacchia-Ucraina

ore 18 – Polonia-Austria

ore 21 – Olanda-Francia

Sabato 22 giugno

ore 15 – Georgia-Repubblica Ceca

ore 18 – Turchia-Portogallo

ore 21 – Belgio-Romania

Domenica 23 giugno

ore 21 – Svizzera-Germania

ore 21 – Scozia-Ungheria

Lunedì 24 giugno

ore 21 – Albania-Spagna

ore 21 – Croazia-Italia

Martedì 25 giugno

ore 18 – Olanda-Austria

ore 18 – Francia-Polonia

ore 21 – Inghilterra-Slovenia

ore 21 – Danimarca-Serbia

Mercoledì 26 giugno

ore 18 – Slovacchia-Romania

ore 18 – Ucraina-Belgio

ore 21 – Georgia-Portogallo

ore 21 – Repubblica Ceca-Turchia

Ottavi di finale

Sabato 29 giugno

ore 18 – 2ª girone A – 2ª girone B (ottavo n.1)

ore 21 – 1ª girone A – 2ª girone C (ottavo n.2)

Domenica 30 giugno

ore 18 – 1ª girone C – 3ª girone D/E/F (ottavo n.3)

ore 21 – 1ª girone B – 3ª girone A/D/E/F (ottavo n.4)

Lunedì 1 luglio

ore 18 – 2ª girone D – 2ª girone E (ottavo n.5)

ore 21 – 1ª girone F – 3ª girone A/B/C (ottavo n.6)

Martedì 2 luglio

ore 18 – 1ª girone E – 3ª girone A/B/C/D (ottavo n.7)

ore 21 – 1ª girone D – 2ª girone F (ottavo n.8)

Quarti di finale

Venerdì 5 luglio

ore 18 – Vincente ottavo n.2 – Vincente ottavo n.4 (quarto n.1)

ore 21 – Vincente ottavo n.5 – Vincente ottavo n.6 (quarto n.2)

Sabato 6 luglio

ore 18 – Vincente ottavo n.3 – Vincente ottavo n.1 (quarto n.3)

ore 21 – Vincente ottavo n.7 – Vincente ottavo n.8 (quarto n.4)

Semifinali

Martedì 9 luglio

ore 21 – Vincente quarto n.1 – Vincente quarto n.2

Mercoledì 10 luglio

ore 21 – Vincente quarto n.3 – Vincente quarto n.4

Finale

domenica 14 luglio, ore 21

Dove vedere gli Europei in tv

Tutte le partite saranno trasmesse su Sky e in streaming su Now e SkyGo. La Rai trasmetterà in chiaro tutte le partite dell’Italia, una o due partite per giornata durante la fase a gironi e gli ottavi e, infine, tutte le partite dai quarti di finale in poi. I match in chiaro saranno trasmessi su Rai1 o Rai2.

