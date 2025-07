La Torres ha ceduto a titolo definitivo il difensore Luca Coccolo alla Pro Vercelli. Il giocatore non era partito per il ritiro di Sappada.

Classe 1998, ex Cesena e Alessandria, cresciuto nelle giovanili della Juventus, disputerà il campionato di Serie C, girone A. Come l'anno scorso.

Non ha avuto infatti fortuna Coccolo a Sassari: ingaggiato in estate ha disputato solo sei gare nel girone d'andata. Qualche difficoltà all'inizio ma poi Coccolo ha iniziato a carburare, ma è stato messo da parte. A gennaio ha chiesto il trasferimento ed è andato in prestito alla Pro Patria dove ha giocato sempre da titolare.

