Non arrivano buone notizie per Fabio Grosso in vista della sfida tra Juventus e Sassuolo, in programma sabato 21 marzo alle 20:45. Come comunicato dallo stesso club neroverde, un’epidemia di pertosse avrebbe coinvolto 6 componenti del gruppo squadra, rendendoli indisponibili per la trasferta dell’Allianz Stadium.

Al momento, sarebbe stato scongiurato il rischio rinvio, con la gara che dovrebbe giocarsi regolarmente. Tuttavia, il Sassuolo è costantemente in contatto con la Lega Serie A per capire i possibili sviluppi, come citato anche all’interno del comunicato del club.

«Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie.

Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff».

(Unioneonline/n.s.)

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