Pomeriggio da incubo per il Cagliari al Franchi. La squadra di Mazzarri, mai in partita, perde 3-0 contro una Fiorentina troppo superiore, che va avanti grazie a un rigore di Biraghi e poi dilaga con Gonzalez e Vlahovic. I rossoblù giocano discretamente nei primi 10’, poi la Viola prende il largo e i sardi non riescono mai ad impensierire la squadra di Italiano. A peggiorare la situazione, gli infortuni a partita in corso: Caceres, costretto a lasciare il campo dopo appena 24’ e Nandez, che deve uscire al 71’.

Classifica che resta dunque deficitaria, con i rossoblù penultimi a 6 punti assieme al Genoa. E situazione dell’infermeria allarmante in vista della sfida casalinga di mercoledì sera contro la Roma.

Mazzarri all’ultimo momento deve fare a meno anche di Strootman, che si aggiunge agli indisponibili Dalbert e Godin. Cagliari in campo con il 4-4-2 e con Nandez a sinistra, per un undici titolare che si compone così: Cragno, Cáceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis, Zappa, Marin, Deiola, Nandez, Joao Pedro, Keita.

Italiano risponde con un 4-3-3: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Maleh, Saponara, Vlahovic, Nico González.

PRIMO TEMPO – I sardi partono bene e si rendono pericolosi soprattutto a sinistra con Nandez: prima cerca e trova il colpo di testa di Joao Pedro, palla fuori. Poi scambia con lo stesso brasiliano e mette al centro un cross pericolosissimo su cui ci vuole un grande intervento di Martinez Quarta per anticipare Keita.

Ma è un fuoco di paglia, perché i padroni di casa prendono in mano la partita anche grazie all’ampia libertà lasciata a Saponara che agisce sulla corsia di sinistra. Al 10’ Gonzalez a tu per tu incrocia col destro, di poco a lato. Poi tocca a Martinez Quarta che di testa interviene su cross di Biraghi e mette fuori di poco.

Al 19’ l’harakiri di Keita, che colpisce col braccio largo su azione di corner e regala il tiro dal dischetto ai viola. A sorpresa va Biraghi e non Vlahovic, Cragno spiazzato e toscani avanti al minuto 21.

Piove sul bagnato per Mazzarri: si fa male anche Caceres, sostituito al 24’ da Bellanova, con Zappa che arretra nei 4 di difesa. La Fiorentina imperversa con Saponara, che prima imbecca Gonzalez, che mette di poco fuori di testa, poi colpisce il palo con un tiro a giro di rara bellezza. Al 40’ un intervento alla disperata di Bellanova ad anticipare il solito Saponara, ma il raddoppio è solo rimandato. Gran lavoro di Vlahovic che lancia Saponara in una prateria, assist per Gonzalez che a porta vuota deve solo spingere in rete per il raddoppio al 43’.

SECONDO TEMPO – Comincia ancora peggio la ripresa. Al 49’ Vlahovic pennella una punizione dal limite, palla sotto l’incrocio per il 3-0. Il serbo pochi minuti dopo prova a ripetersi, ma questa volta la sua punizione finisce di un soffio a lato.

Mazzarri prova a scuotere i suoi con un triplo cambio al 58’: Pavoletti per Keita, Pereiro per Zappa e Grassi per Deiola.

Ma cambia poco: la Fiorentina gioca sul velluto e gestisce senza problemi l’ampio vantaggio. Al 67’ Italiano fa riposare Maleh e Biraghi inserendo Castrovilli e Terzic.

A rendere ancor più da incubo il pomeriggio dei rossoblù è l’infortunio di Nandez, costretto a lasciare il campo al 71’ per il dolore a un flessore. Al suo posto il 19enne Obert, le condizioni dell’uruguaiano preoccupano soprattutto in vista della partita di mercoledì contro la Roma.

Altro cambio per i Viola al 74’: fuori Saponara, autore di un gran primo tempo, dentro Callejon.

La partita ormai ha ben poco da dire, se non per una interessante giocata del giovanissimo Obert sprecata poi da Pavoletti che non riesce a chiudere l’uno-due con Joao Pedro.

Italiano all’82’ inserisce anche Amrabat e l’ex Duncan per Torreira e Bonaventura. E la Fiorentina, che gestisce centellinando gli affondi, in contropiede spreca con Callejon la palla del 4-0.

