Come da volontà espressa in vita, le ceneri di Fabian O’Neill sono state sparse sul campo di Paso de Los Toros, in Uruguay, dove aveva cominciato a tirare i primi calci al pallone, nel 1988.

L’ex giocatore del Cagliari, della Juve e del Perugia, è morto a 49 anni il giorno di Natale. Da tempo aveva problemi di salute e di abuso di alcol. La notizia ha sconvolto il mondo sportivo soprattutto in Sardegna, terra che non ha mai dimenticato il periodo in cui il “Mago” indossava la maglia rossoblù.

Alla cerimonia funebre l’urna è stata accompagnata dai tre figli del centrocampista, portata da Flavio dal crematorio di Santa Lucia a Paso de Los Toros. Presenti anche altri parenti, amici e autorità locali.

(Unioneonline/s.s.)

