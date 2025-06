L’Italia è qualificata ai quarti di finale degli Europei Under-21, con una giornata d’anticipo. A Trnava, gli Azzurrini battono 0-1 i padroni di casa della Slovacchia e superano il girone: una partita che ha visto sfidarsi i due giocatori del Cagliari convocati nel torneo, con Matteo Prati e Adam Obert entrambi titolari.

Sei minuti e l'Italia è già in vantaggio: palla in avanti per la buona protezione di Gnonto, che evita l'intervento in scivolata di Obert e serve sul centro-sinistra Casadei per il diagonale del vantaggio una volta entrato in area di rigore. È il gol decisivo, sia per la vittoria sia per la qualificazione.

Nella ripresa, al 65', angolo da destra e colpo di testa di Coppola respinto da un difensore, Pirola ha la palla buona per il raddoppio ma calcia alto da ottima posizione. All'83', il commissario tecnico Nunziata ha sostituito Prati con Ghilardi. Nell'ultimo minuto prima del recupero, decisivo Desplanches su deviazione ravvicinata di Nebyla.

Nell'altra partita del girone, la Spagna ha battuto 2-1 in rimonta la Romania ribaltando il risultato negli ultimi cinque minuti. Martedì alle 21 si completa il Gruppo A con Romania-Slovacchia (entrambe a zero punti già eliminate) e Spagna-Italia (entrambe a punteggio pieno, chi vince è prima).

