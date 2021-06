Si chiude la fase a gironi di Euro 2020.

In programma oggi le ultime quattro partite che completeranno il quadro delle squadre qualificate per gli ottavi di finale, al via sabato con Galles-Danimarca e Italia-Austria.

Nel gruppo E riflettori puntati sulla Spagna, impegnata alle 18 contro la Slovacchia. In contemporanea in campo la Svezia contro la Polonia.

Nel gruppo F, invece, big match alla Puskas Arena di Budapest per un remake dell'ultima finale degli Europei tra Portogallo e Francia. Calcio d'inizio alle 21. Stesso orario per Germania-Ungheria.

(Unioneonline/v.l.)

