La cura Ranieri funziona. La Roma, dopo il 4-1 al Lecce, piega anche il Braga per 3-0 e fa un deciso passo in avanti verso la qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

E a beneficiare della cura è anche e soprattutto il capitano Lorenzo Pellegrini, di cui Ranieri ha più volte parlato nelle ultime conferenze stampa. Escluso nelle ultime tre partite («Lo rimetterò in campo quando lo vedrò nuovamente sereno», aveva detto Ranieri) oggi ha aperto le marcature e dai suoi piedi sono nati gol, giocate e traverse che hanno cancellato i fischi dell’ultimo periodo.

Dopo il gol del capitano e segno anche Abdulhamid ed Hermoso, con i giallorossi aiutati anche dall’espulsione di Matheus che ha lasciato il Braga in 10 a metà ripresa. E proprio la rete di Pellegrini, con successivo abbraccio tra il calciatore e l’allenatore, testimonia le grandi capacità in primis umane del tecnico romano, capace di ricostruire uno spogliatoio allo sbando e di ricaricare un calciatore che quest’anno sembrava quasi finito.

La Roma, raccolta da Ranieri con 5 punti in 4 partite e a serio rischio eliminazione nonostante nel maxi girone si qualifichino 24 squadre su 36, con i 4 punti ottenuti nelle ultime due (prezioso anche il pari sul campo del Tottenham) si è rilanciata definitivamente ed è ormai vicinissima al passaggio del turno.

Fiorentina show invece in Conference League. La squadra di Palladino travolge gli austriaci del Lask per 7-0 e vola a 12 punti in 5 partite, sempre più vicina al passaggio diretto agli ottavi. A segno Sottil due volte, Ikone, Richardson, Mandragora, autogol di Stojkovic e rigore di Gudmunsson.

