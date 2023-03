Tutto facile per la Juventus nel ritorno degli ottavi di Europa League contro il Friburgo: gli uomini di Allegri erano chiamati a difendere l’1-0 dell’andata, firmato Di Maria. Ai bianconeri è bastato un rigore, nel finale del primo tempo, trasformato da Vlahovic. Nell’occasione, espulso per doppia ammonizione il difensore Gulde, che aveva deviato con un braccio un tiro di Gatti, quasi a botta sicura. Nel finale, il gol di Chiesa a risultato acquisito, per il 2-0.

In Conference League, passa ai quarti di finale la Fiorentina, che ha superato in trasferta i turchi del Sivasspor per 4-1, dopo l’1-0 del Franchi. In gol Cabral, Milenkovic e Castrovilli, oltre a un autogol di Goutas, a ribaltare il gol dell’iniziale vantaggio di Yesilyurt.

Stasera, alle 21, chiudono le due romane: in Europa League, la Roma proverà a difendere il 2-0 dell’andata contro la Real Sociedad. In Conference, Lazio chiamata al difficile compito di ribaltare l’1-2 rimediato, tra le mura amiche, contro l’Az Alkmaar.

