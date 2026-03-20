Europa League, Bologna ai quarti di finale: Roma battuta 4-3 ai supplementariDecide un gol di Cambiaghi dopo l’1-1 dell’andata e il 3-3 dei 90’ regolamentari. La squadra di Italiano affronterà l’Aston Villa
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Tanti gol, emozioni, spettacolo e bandiere al vento. Finisce con la festa del Bologna in un Olimpico elettrizzante fin dal via e il buio pesto che avvolge la Roma di Gasperini che capitola 4-3 ai tempi supplementari.
Ai quarti di finale dell'Europa League, ad affrontare l'Aston Villa, ci vanno gli uomini di Italiano, al termine di una lotta durata 120 minuti con i tempi supplementari a seguito del 3-3 dei primi 90': a decidere la sfida all'over time è il gol di Cambiaghi. Il tutto dopo un bel primo tempo con i rossublù avanti grazie all'eurogol di Rowe ripresi dal colpo di testa di Ndicka e poi di nuovo in vantaggio su rigore siglato da Bernardeschi.
Ripresa ancor più avvincente con la squadra di Italiano avanti di due gol grazie alla rete di Castro che approfitta di uno svarione della difesa romanista e che poi si fa rimontare da Malen (su penalty procurato da Robinio Vaz) e Pellegrini.
Nel secondo tempo supplementare Cambiaghi regala la gioia della qualificazione al Bologna, concludendo un’azione tutta in verticale con Dallinga.
(Unioneonline)