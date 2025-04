Trasferta vietata ai tifosi rossoblu per lo scontro salvezza di domenica tra Empoli e Cagliari. Come indicato dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive e valutato dal Casms, il comitato di analisi sulla sicurezza, al momento è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti in Sardegna, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Cagliari calcio "Passione Casteddu”.

C'è ancora qualche speranza: la disposizione potrebbe essere confermata o modificata dal Casms, che eventualmente potrebbe introdurre l'obbligo di tessera di fidelizzazione per i residenti in Sardegna o eliminare il vincolo della residenza.

È quello che si augurano tantissimi tifosi sardi che erano già pronti ad acquistare i biglietti per assistere a una gara fondamentale in chiave salvezza. I residenti fuori Sardegna, anche se non possessori della tessera di fidelizzazione della società, possono invece già regolarmente acquistare i tagliandi (la vendita è iniziata alle 16 di oggi) fino alle 19 di sabato 5 aprile.

Nel frattempo il Cagliari, dopo la vittoria di domenica sul Monza, è sceso in campo ad Assemini per preparare il match della 31esima di campionato. I rossoblù hanno iniziato la seduta con degli esercizi di attivazione tecnica, accompagnati subito da una serie di esercitazioni dedicate al possesso palla. In chiusura partitelle giocate su campo ridotto.

Tutti disponibili, personalizzato per il solo Obert.

Con una vittoria al Castellani (si gioca domenica 6 aprile ore 15) il Cagliari può davvero blindare la salvezza: l'Empoli è terzultimo a -6 dai rossoblù, portarsi a +9 a otto giornate dalla fine, per di più con altre squadre in mezzo, sarebbe un passo avanti non definitivo ma molto importante. Una sconfitta invece riporterebbe l’Empoli a -3 e riaprirebbe i giochi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata