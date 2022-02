Due i dubbi di formazione per Walter Mazzarri alla vigilia della difficile sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Dipendono dalle condizioni atletiche di Baselli e Carboni.

Il difensore deve dare garanzie sulla tenuta fisica dopo il Covid, idem per il centrocampista che non è reduce dal Covid ma non ha mai giocato da titolare in questa stagione e Mazzarri non è convinto abbia i novanta minuti nelle gambe.

Il tecnico deve decidere se schierare il neo acquisto dal primo minuto per poi eventualmente sostituirlo o giocarselo a partita in corso.

Il resto della formazione, con Joao Pedro squalificato e Altare e Zappa out per Covid, resta praticamente obbligato.

In difesa davanti a Cragno Lovato e Goldaniga, accanto a Carboni o eventualmente Ceppitelli. In mezzo Grassi e Marin con Baselli, se l’ex granata non dovesse giocare dal 1’ Grassi va in cabina di regia e gioca Deiola o, in alternativa viene dirottato da sinistra Dalbert, con Lykogiannis a presidiare la fascia. A destra Bellanova, in avanti tutto sulle spalle di Pavoletti supportato da Pereiro, a cui tocca il difficile compito di non far rimpiangere Joao Pedro.

