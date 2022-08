Giovani, anche se non più giovanissimi, e con una grande voglia di mettersi in mostra e dare una mano al Cagliari. Alberto Dossena (classe '98) e Vincenzo Millico (2000), provenienti rispettivamente da Avellino e Torino, sono pronti e si sono presentati oggi nella sala stampa della Domus.

“Sono un difensore strutturato”, si è presentato Dossena, “mi piace stare in marcatura, l'uno contro uno. Ho scelto Cagliari senza pensarci un attimo, perché questa è una società importante, con una storia che parla da sé. Era un'occasione da prendere al volo”.

Nessun tentennamento anche da parte di Millico: “Sono un giocatore offensivo, posso fare qualunque ruolo in attacco. Anche per me la scelta è stata facile”.

Nessun dubbio sugli obiettivi: “Cagliari è un'occasione importante”, spiega Dossena. “Le due stagioni di Avellino mi hanno fatto crescere, questa sarà, spero, la stagione della mia svolta”. “Si parla tanto delle aspettative che mi accompagnavano ai tempi della Primavera”, prosegue Millico. “Ho avuto qualche infortunio, ma non cerco alibi. Questa è la piazza giusta per crescere, dopo la bella esperienza di Cosenza”.

