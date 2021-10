L’attaccante argentino della Fiorentina Nico Gonzalez in quarantena per Covid-19.

Il calciatore ha fatto il tampone dopo la partita contro il Cagliari di domenica (suo il secondo gol), risultando positivo.

Da quanto si apprende, Gonzalez è asintomatico e – come da prassi – si trova in isolamento e ovviamente salterà la gara del turno infrasettimanale che vedrà la Viola ospite in casa della Lazio.

Per la sua sostituzione mister Italiano dovrà dunque puntare su uno fra fra Sottil e Callejon, con la conferma di Saponara sull'esterno sinistro offensivo.

(Unioneonline/l.f.)

