Due giorni di riposo, domani il Cagliari tornerà in campo nel pomeriggio e inizierà a preparare la trasferta di Pasquetta a Pisa, un nuovo scontro diretto, stavolta con i toscani, un punto in meno rispetto ai rossoblù.

In Toscana tornerà Millico, ma mancherà Zappa, che verrà fermato per un turno dal Giudice sportivo. Alla ripresa, da valutare le condizioni di Rog, Pavoletti e Capradossi.

E a Pisa sarà una partita speciale per il bomber Lapadula, arrivato a quota 99 presenze tra i cadetti e che con la rete al Sudtirol si è portato al comando della classifica dei cannonieri.

L'attaccante italo-peruviano è intervenuto oggi in diretta su Sky per parlare del suo magic-moment. “Sono molto motivato, non ci sono dubbi. E fisicamente sto bene, a parte l'acciacco caviglia guarito in nazionale. Sto davvero bene, perché non continuare così?”.

Nessun segreto particolare: “La cosa più importante è l'allenamento e crederci, anche quando sembra impossibile”. E in questo finale di stagione, Lapadula punta sui tifosi: “Dobbiamo continuare con lo stadio pieno. Abbiamo il secondo miglior rendimento casalingo del campionato. E poi dobbiamo avere sempre l'atteggiamento di sabato: abbiamo giocato una gara importante a livello caratteriale, di atteggiamento. Siamo sulla strada giusta”. Infine, Lapadula esalta il rapporto creato con Ranieri: “Con lui si è creato un rapporto di stima e fiducia, questo è molto importante per me, anche perché ci siamo conosciuti solo due mesi e mezzo fa e questo per me ha un gran valore. Ranieri mi ha dato grande responsabilità e questo mi ha aiutato tanto”.

