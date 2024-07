Si terrà il 4 novembre l'Assemblea elettiva della Federcalcio, per l'inizio del nuovo ciclo quadriennale: è quanto emerge da ambienti Figc, dopo che ieri il presidente federale Gabriele Gravina aveva detto di essere intenzionato a convocare l'assemblea entro fine anno.

La Federazione si prepara dunque a rinnovare i suoi vertici, dopo la debacle della Nazionale di Luciano Spalletti a Euro 2024.

In seguito alla sconfitta con la Svizzera in molti, anche esponenti politici, hanno sollecitato senza mezzi termini Gravina a lasciare l’incarico il prima possibile.

Dal canto proprio, il presidente federale ha spiegato: «Non scappo dalle responsabilità. Le critiche feriscono, quelle strumentali legate ad una richiesta di dimissioni. Quelle costruttive no, vanno ascoltate. Non esiste che qualcuno possa governare dall'esterno il nostro mondo, questo vale per la politica sia per tutti gli altri nel chiedere le dimissioni sia di Gravina che di Spalletti. Non esiste»..

