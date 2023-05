Centinaia in piazza a Milano e a Torino e in molte città italiane, l’Equipe titola con un emblematico “La Risurrezione” il pezzo sullo scudetto del Napoli. Ampio risalto in tutti i media in Argentina per il titolo vinto dal Napoli, "il primo dopo l'era Maradona".

In questo senso l'online del quotidiano La Nacion ha sottolineato che "E' successo! Esattamente 33 anni e cinque giorni dopo che Diego Armando Maradona portò il Napoli all'ultimo titolo in Serie A, la squadra del Sud d'Italia ha finalmente conquistato il suo terzo scudetto". La partita pareggiata dal Napoli con l'Udinese è stata trasmessa in diretta da Espn-Star+ che al termine ha mostrato l'invasione festante di campo dei tifosi napoletani alla squadra e all'allenatore. Pochi minuti dopo varie tv hanno riproposto le scene di giubilo sia nello stadio Armando Maradona, sia nelle vie del centro del capoluogo napoletano, invaso dai colori bianco-azzurri, gli stessi della bandiera argentina. Non poteva mancare anche un titolone del quotidiano sportivo Olé, che pure ha ricordato i 33 anni di 'digiuno', osservando che "il Napoli è in festa! Dopo 33 anni di astinenza, di aver dovuto ricominciare dalla serie C per i tanti debiti ed essere ritornato nella massima serie del calcio italiano, il Napoli si è consacrato campione della serie A".

Esultante infine anche il titolo del principale quotidiano argentino, Clarin: "Napoli campione! Pareggiando con l'Udinese ha raggiunto il suo primo scudetto senza Maradona". Sotto il primo titolo del giornale online un secondo: "Napoli, fra il ricordo di Maradona e la convinzione che Diego lo ha reso possibile".

