Una foto dolcissima in cui, con gli occhi pieni d’amore, guarda la figlioletta.

È lo scatto pubblicato da Cristiano Ronaldo sui suoi profili social.

Con lui nella foto c’è la bimba avuta dalla compagna, Georgina Rodriguez. Una gioia offuscata da un grande dolore: durante il parto è morto uno dei bambini, un maschietto.

La coppia ha voluto condividere quei terribili momenti con i tanti follower: “È con la più profonda tristezza che comunichiamo la morte del nostro bebè. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità", avevano scritto.

Cr7 mentre culla la figlia (foto Instagram)

Qualche giorno dopo, quando mamma e figlia sono tornate a casa, un raggio di luce: “Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”. E adesso l’immagine di Cr7 con la bambina e un messaggio tenerissimo: “Amore per sempre”, mentre culla la neonata tra le braccia.

