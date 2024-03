Sarà Davide Ballardini a guidare il Sassuolo nelle ultime dodici giornate di campionato alla ricerca della salvezza. La società comunica di avergli affidato la guida tecnica della società fino alla fine della stagione. Emiliano Bigica, che ha allenato la squadra nella partita con il Napoli per per 6-1, torna ad allenare la Primavera.

L'accordo, dal punto di vista economico corposo, prevede che alla fine della stagione decideranno se proseguire o meno insieme questa avventura. Esiste una clausola di rinnovo, ma non specificata dalla società, legata al raggiungimento della salvezza.

Con lui entreranno a far parte dello staff della prima squadra i collaboratori Carlo Regno (allenatore in seconda), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Daniele Caleca (preparatore atletico). La pesante sconfitta subita giovedì sera contro il Napoli, ha suggerito ai vertici della società di scegliere il terzo allenatore della stagione, ringraziando «Emiliano Bigica - recita il comunicato - per la disponibilità e la professionalità dimostrata».

Ballardini prima di accettare ha dovuto risolvere il contratto con la Cremonese alla quale era legato fino al giugno 2025 dopo essere stato esonerato alla quinta giornata della serie B lo scorso 18 settembre. Romagnolo di Ravenna, 60 anni, allenatore di grande esperienza, è stato spesso chiamato da club in situazioni difficili dal punto di vista della classifica. La Cremonese quella ultima in ordine di tempo (retrocessa in B a giugno). Quella del Genoa è una panchina che ha occupato in diversi momenti, nel novembre 2010 (si salvò ma non venne confermato), nel gennaio 2013, nel 2017 (salvo in serie A). Quarta esperienza con i liguri nel dicembre 2020, esperienza che durò, dopo la salvezza, fino al novembre 2021. Tra le squadre che ha allenato, anche Cagliari, Lazio, Palermo, Bologna.

