Tutti fermi in campo al decimo minuto di Danimarca-Belgio, a Copenhagen.

Un omaggio a Christian Eriksen, numero 10 e capitano della nazionale danese crollato in campo durante la partita contro la Finlandia per un arresto cardiaco, e ora ricoverato in un ospedale a poca distanza dallo stadio.

Tutto lo stadio si è alzato in piedi per applaudire, così come hanno fatto i giocatori in campo.

Lukaku, compagno di squadra nell’Inter del centrocampista danese, ha abbracciato tutti gli avversari e stretto la mano al “rivale” del Milan Simon Kjaer, fondamentale nell’evitare la tragedia nei drammatici attimi immediatamente successivi all’arresto cardiaco del suo compagno di squadra e amico.

Oggi l’annuncio della Federcalcio danese, a Eriksen verrà impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Difficile che il campione possa proseguire nella sua carriera. “Uno choc che resterà per sempre”, ha commentato Simon Kjaer.

