Cinque partite, un solo punto. La Torres ritorna sui suoi passi ed esonera il tecnico Stefano Sottili. Rientra Alfonso Greco, mandato via sotto le feste natalizie. La squadra sassarese, che ora ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, si affida dunque a un allenatore che ben conosce e che potrebbe ridare quella fiducia a un gruppo in difficoltà non solo per colpa di infortuni e virus.

La Torres ha comunicato le due decisioni questa mattina: "Interrotto il rapporto con il tecnico Stefano Sottili - e il suo collaboratore Antonio Niccolai - arrivato alla guida del club a inizio gennaio 2023 in sostituzione di Alfonso Greco. All’allenatore va il grazie per l’impegno profuso e un in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".

Subito dopo l'annuncio del rientro: "La Torres comunica di aver raggiunto l’accordo per riportare Alfonso Greco alla guida del team, chiamato a centrare il prima possibile l’obiettivo salvezza. Al mister l'in bocca al lupo della società per questo finale di stagione. Forza Torres".

