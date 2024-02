Nessun passo falso per Real Madrid e Manchester City nella prima giornata degli ottavi di finale di Champions League. Il Lipsia tiene botta con i Blancos, ma al 48’ Brahim Diaz, sostituto del grande assente Bellingham, inventa un gran gol e spiana la strada alle merengues in vista del ritorno in terra spagnola.

I blues di Guardiola passano 3-1 a Copenaghen, ma soffrono più del previsto anche grazie al portiere dei danesi Grabara. Al gol iniziale di De Bruyne risponde Mattsson, poi gli scandinavi alzano il muro ma non possono nulla sulle reti di Bernardo Silva e Foden (al 92’).

Stasera la prima delle tre italiane in pista, la Lazio. Per i biancocelesti la missione è quasi impossibile: c’è il Bayern Monaco di Kane. I bavaresi arrivano però dal clamoroso ko per 3-0 contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, squadra-rivelazione d’Europa che guida la Bundes (da imbattuto) a cinque lunghezze proprio sul Bayern.

Alle 21 fischio d’inizio all’Olimpico. In contemporanea scenderà in campo il Paris Saint Germain, contro la Real Sociedad che ha vinto il girone dell’Inter.

