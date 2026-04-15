Il Paris Saint Germain e l'Atletico Madrid si regalano le semifinali di Champions League eliminando rispettivamente il Liverpool e un Barcellona generoso ma non abbastanza incisivo.

Sia i francesi, che vincono 2-0 anche ad Anfield con la doppietta di Dembélé, sia i Colchoneros riescono a difendere il vantaggio (un netto 2-0 per entrambe) maturato nella partita di andata. A rischiare di subire la rimonta è soprattutto la squadra di Simeone che va subito sotto di due gol, ma ci pensa l'ex atalantino Lookman a riportare in vantaggio i suoi nel risultato complessivo.

Alla fine, al Metropilitano, Yamal e compagni vincono 2-1, un risultato che però non basta per qualificarsi.

Ad attendere i campioni d'Europa la vincente di Bayern-Real, mentre per l'Atletico ci sarà l'Arsenal o lo Sporting Lisbona. Squadre in campo questa sera alle 21.

(Unioneonline)

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