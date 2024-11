Una vittoria, un pareggio e una sconfitta nel martedì sera delle italiane in Champions League, in attesa che oggi si completi la quarta giornata della fase campionato.

L’impresa è senza dubbio quella del Milan, che al Bernabéu trionfa per 1-3 contro il Real Madrid. Il vantaggio è di Malick Thiaw al 12’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi il momentaneo pari di Vinícius Júnior su rigore (23’). Ma la squadra di Paulo Fonseca torna di nuovo avanti al 39’ con l’ex Álvaro Morata, bravissimo a ribadire in rete un primo tiro respinto dal portiere. Nella ripresa chiude i conti Tijjani Reijnders al 73’, al termine di una grande azione. Nel finale il gol annullato ad Antonio Rüdiger per fuorigioco.

A Lille la Juventus va sotto per un gol di Jonathan David, lanciato da un assist magistrale di Edon Zhegrova sulla destra (27’). Il definitivo 1-1 lo firma Dušan Vlahović all’ora di gioco, spiazzando il portiere su un rigore conquistato da Francisco Conceição. Per i bianconeri è comunque un buon punto.

Terza sconfitta consecutiva per il Bologna in Champions League, anche sfortunata: il Monaco passa 0-1 nel finale al Dall’Ara, segna Thilo Kehrer all’86’ su corner battuto sul secondo palo. Nelle altre partite spicca la sconfitta del Manchester City per 4-1 contro lo Sporting CP (tripletta di Viktor Gyökeres).

Stasera, alle 21, le altre due italiane: il big match è Inter-Arsenal, coi nerazzurri reduci dalla vittoria col brivido sul Venezia di domenica e attesi fra quattro giorni dall’altro scontro diretto (in Serie A) col Napoli. Proprio coi partenopei ha appena vinto l’Atalanta, di scena invece a Stoccarda.

