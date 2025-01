Inter già agli ottavi, Milan, Atalanta e Juventus ai playoff, Bologna (ma già si sapeva) fuori.

Questi i verdetti definitivi dell’ottava e ultima giornata del maxi girone di Champions League, 18 partite giocate in contemporanea con continui ribaltamenti e grandi emozioni.

Poteva andare meglio alle italiane, che speravano di piazzarne almeno due, se non tre, direttamente agli ottavi. La grande delusa di giornata è il Milan, che doveva vincere a Zagabria per entrare tra le prime otto. Invece i rossoneri sono stati sconfitti 2-1 al termine di una partita horror, con una difesa come sempre ballerina. Sfida ulteriormente compromessa dall’esplusione di Musah nel primo tempo: i croati vincono con le reti di Baturina e Pjaca, inutile il momentaneo pareggio di Pulisic.

L’Atalanta invece era obbligata a vincere a Barcellona per entrare nelle otto, è finita 2-2: blaugrana due volte in vantaggio con Lamine Yamal e Araujo, due volte raggiunti da Ederson e Pasalic.

Tutto facile per l’Inter, che chiude il maxi girone al quarto posto battendo 3-0 il Monaco a San Siro, grazie alla tripletta di uno scatenato Lautaro.

Male la Juventus, sconfitta in casa per 2-0 dal Benfica, reti di Pavlidis e Kokcu.

Si salva il City, che a fine primo tempo era sotto 1-0 col Bruges e clamorosamente fuori dalla Champions. La squadra di Guardiola la ribalta nella ripresa e stacca il pass per i playoff.

Il Bologna, infine, già matematicamente eliminato, pareggia a Lisbona 1-1 con lo Sporting: squadra di Italiano avanti con Pobega, viene raggiunta nella ripresa dal gol di Harder.

Venerdì i sorteggi dei playoff, con rischio derby. Il Milan infatti troverà una squadra tra Juventus e Feyenoord, la Juve pescherà tra i rossoneri e gli altri olandesi del Psv. L’Atalanta, che ha chiuso il girone al nono posto, incontrerà una tra Sporting e Club Bruges. A rischio derby anche l’Inter negli ottavi: la squadra di Inzaghi, quarta, pescherà una delle due squadre che usciranno dai due playoff che si trovano nello spicchio di Milan e Juventus.

L’elenco delle qualificate

Vanno direttamente agli ottavi Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Leverkusen, Lilla e Aston Villa.

Le sedici squadre ai playoff, nell’ordine: Atalanta, Dortmund, Real Madrid, Bayern, Milan, Psv, Psg, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting, Club Bruges.

Eliminate, e fuori da ogni competizione europea: Dinamo Zagabria, Stoccarda, Shaktar, Bologna, Stella Rossa, Sturm Graz, Sparta Praga, Lipsia, Girona, Salisburgo, Slovan Bratislava, Young Boys.

