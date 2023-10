Il Milan nulla può contro le stelle del Psg che calano il tris (Mbappé, Kolo Muani e Kang-In) e annientano i rossoneri ancora a secco di gol.

Seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri - dopo la Juve in campionato - che in Champions sono fanalino di coda del girone a due punti. In testa il Psg (6) poi Borussia e Newcastle (4). Ora il cammino del Milan è ancora più complicato, la qualificazione quasi un'impresa in cui molto passa dalla partita di ritorno a San Siro.

Intanto però c'è da risolvere il problema della mancanza di gol: i rossoneri sono l'unica squadra insieme al Benfica a non aver ancora segnato in questa Champions. Per loro è la quinta gara consecutiva senza reti, mai accaduto prima per una squadra italiana.

Una Lazio sorprendentemente non all'altezza dopo la bella prova di sabato scorso con il Sassuolo prende invece tre gol dal Feyenoord e complica la propria situazione nel girone E di Champions.

La vittoria della squadra di Rotterdam è meritata, e giustiziere dei biancocelesti è il bomber messicano Gimenez, seguito da molti grandi club, che segna una doppietta arrivando al totale di 5 gol realizzati contro la Lazio nell'arco di una stagione. Il terzo è di Zerrouki mentre nel finale c'è stato il rigore realizzato da Pedro, entrato da poco, e concesso per un fallo in area di Lopez su Castellanos.

Il campo della squadra olandese si conferma stregato per Maurizio Sarri, che vi ha perso una volta con il Napoli e due con la Lazio. Questa volta il tecnico avrà di che arrabbiarsi con i suoi del 3-1 subito, per una prestazione complessiva in cui nessuno è da salvare. Per rimediare non rimane che battere gli olandesi nella sfida del 7 novembre all'Olimpico.

(Unioneonline/D)

