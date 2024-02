Con le ultime due gare giocate ieri notte si è completato il 27° turno di campionato, favorevole alla Torres. Il Cesena ha vinto anche sul campo del Sestri Levante, ma ormai col +12 sui rossoblù e i 26 risultati utili di fila ha già ipotecato la serie B.

La squadra sassarese però sorride, non solo per la seconda vittoria di fila, 1-0 contro il Perugia, ma perché tutti i risultati le sono stati vaorevoli. Ieri notte infatti il Gubbio non è andato oltre il pareggio contro la Virtus Entella. Questi quindi i vantaggi della Torres sulle inseguitrici: +7 sulla Carrarese, +10 sul Perugia e +12 sul Gubbio, mentre sembra avere mollato il Pescara che è distanziato di 15 punti.

La formazione di Greco può quindi gestire squalifiche e infortuni senza ansia e continuando a dare spazio ai giocatori meno utilizzati come Siniega, Masala, Nunziatini e Lora.

