Ha del clamoroso quanto avvenuto in Serie B, dove alla vigilia dell’andata dei playout tra Salernitana e Frosinone la partita è sospesa e potrebbero cambiare le squadre partecipanti, con la classifica stravolta al termine del campionato. Il Brescia di Massimo Cellino è a un passo dalla retrocessione d’ufficio, per una penalizzazione di quattro punti in arrivo a seguito di irregolarità amministrative. E a sperare è la Sampdoria, scivolata in Serie B martedì scorso per la prima volta nella sua storia e che potrebbe avere una nuova chance salvezza.

La decisione arriva a cinque giorni dalla fine della stagione regolare di Serie B, «in considerazione della ricezione in data odierna di una comunicazione da parte del Procuratore Federale inerente la conclusione delle indagini nei confronti di una società associata», ossia il Brescia, «all’esito degli accertamenti e dell'attività istruttoria svolti a seguito di segnalazione Covisoc», fa sapere la Lega B.

Il primo passo parte lo scorso 28 febbraio, quando la Covisoc ha chiesto con una

lettera verifiche all'Agenzia delle entrate in merito al credito d'imposta del Brescia. Risposte che – confermano fonti vicine ad ambienti federali – sono arrivate venerdì scorso a stagione regolare di Serie B già conclusa. Ieri la riunione urgente della Covisoc e la trasmissione degli atti alla Procura guidata da Chinè. Oggi l'avviso della conclusione dell'indagine.

La Procura Federale intende «procedere al deferimento in ordine a fatti che potrebbero determinare la violazione di norme, la cui sanzione potrebbe avere impatto sulla classifica finale del campionato in corso». Pertanto, «la decisione risulta motivata dalla necessità di garantire, come da prerogativa statutaria, i principi dell’equa competizione e della regolarità del campionato, nonché salvaguardare le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei club». Serviranno ancora alcuni giorni per capire quale sarà la classifica definitiva di Serie B.

Con la graduatoria sul campo il Brescia era salvo con Frosinone e Salernitana ai playout più la Sampdoria retrocessa in Serie C. La penalizzazione per la società di Cellino (con l’ex presidente del Cagliari che negli scorsi giorni ha ribadito la sua volontà di vendere il club) sarebbe di quattro punti, che farebbero retrocedere direttamente i lombardi e salvare il Frosinone, con Salernitana e Sampdoria ai playout (miglior piazzamento per i campani). Da capire le tempistiche per ridefinire l’esito finale della Serie B, visti anche i possibili ricorsi.

