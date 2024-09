La rivoluzione all’Olbia non risparmia il settore giovanile. Dopo due stagioni, il club gallurese saluta Oberdan Biagioni e affida l’Under 19 a Mario Isoni, già portiere dei bianchi in C2 nel campionato 2007/08, in cui non collezionò, però, neppure una presenza, limitandosi a difendere i pali dell'Olbia in Coppa Italia in due occasioni.

L’annuncio è arrivato stasera. Da tecnico Isoni vanta diverse esperienze proprio con le giovanili dell’Olbia, da cui è partita la sua carriera in panchina, prima del trasferimento del Lazio, dove ha guidato diverse squadre, tra le quali il Grottaferrata in Prima categoria e l'Unipomezia in promozione e la Juniores della Lupa Roma fino al 2018.

L’ultima avventura il 54enne allenatore gallurese l’ha vissuta alla Primavera del Seregno, prima di essere sollevato dall’incarico nel novembre 2021.

