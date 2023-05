La squadra sassarese pensa anche all'attacco e conferma Luca Scognamillo vestirà la maglia biancoceleste, anche nella stagione 2023/2024. Classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Latte Dolce che lo ha fatto debuttare in prima squadra a 17 anni, Scognamillo è stato tra i protagonisti del ritorno in serie D con le sue 15 reti, migliore realizzatore dei biancocelesti insieme al capitano Marco Cabeccia, anch'egli confermato al pari del difensore Marco Russu e del centrocampista Agustin Olivera.

Il centravanti biancoceleste ha disputato la sua prima stagione con il sodalizio sassarese nel 2015-2016 riuscendo a centrare subito la promozione in Serie D, poi le tante annate nel massimo campionato dilettantistico intervallate anche dalle stagioni in prestito all’Atletico Uri e all’Ossese.

Luca Scognamillo ha commentato: “Sono molto felice di poter continuare a vestire questa maglia, con la quale, negli anni, ho vissuto molte stagioni indimenticabili e mi sono tolto tante soddisfazioni. Non ho avuto nessun dubbio sul continuare a giocare con questa maglia e questo é dovuto alla grande stima che provo nei confronti della società e di tutto lo staff con i quali abbiamo affrontato una grande campionato lo scorso anno. Inoltre, non meno importante, c'è il grande rapporto di amicizia che mi lega ai compagni di squadra, che mi porta a non vedere l'ora di affrontare una nuova stagione insieme”.

