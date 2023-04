Se il motto “squadra che vince non si cambia” è sempre valido, sabato contro la capolista Reggiana Roberto Occhiuzzi non stravolgerà l’Olbia vista nelle ultime due uscite.

Con un paio di dubbi: a centrocampo, dove torna a disposizione Zanchetta dopo la squalifica, e in porta, con Sposito che potrebbe farcela a dispetto della distorsione alla caviglia destra rimeditata a Recanati nel turno pre pasquale. Infortunio che l’ha costretto a lasciare anzitempo il campo a favore di Van der Want.

Volendo, anche in attacco, in caso di recupero di Contini, qualcosa potrebbe cambiare, fermo restando la conferma scontata di Ragatzu e Nanni dal primo minuto. Ma contro la corazzata emiliana, determinata a festeggiare la promozione diretta già sabato al “Nespoli”, nella penultima giornata del campionato di Serie C, oltre a preservare la continuità con qualche novità buona a sorprendere l’avversario, Occhiuzzi dovrà fare attenzione anche alle assenze altrui, con i granata che dovranno rinunciare in mediana a Kabashi, uno dei giocatori più importanti, per squalifica.

Defezione che cambierà qualcosa, inevitabilmente, negli assetti della Reggiana, anche perché il loro allenatore Aimo Diana sa bene che in Gallura troverà pane per i suoi denti, e studierà la sfida nei minimi dettagli per aver ragione di un’Olbia che, dal canto suo, punta a chiudere il discorso della salvezza diretta nell’ultimo appuntamento casalingo.

