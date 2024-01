Si rinforza la Tharros femminile, compagine che prende parte al campionato nazionale di calcio Serie C. La società biancorossa ha infatti ufficializzato l’acquisto di Gianna Ferrara.

Ferrara, di nazionalità svizzera con passaporto italiano, classe 2002, arriva dal FC Basilea 1893, squadra che milita nel massimo campionato svizzero, la Women’s Super League. Difensore, ha esordito in prima squadra all’età di 16 anni, disputando 17 gare.

«Dopo aver superato le visite mediche – recita la nota ufficiale della Tharros - e ottenuto il trasferimento internazionale, Gianna potrà finalmente scendere in campo per la prossima sfida di campionato. La sua grande voglia di mettersi in gioco e le sue qualità fisiche in campo saranno fondamentali per raggiungere il più presto possibile la salvezza».

La nuova giocatrice, che vestirà la maglia numero 35 come a Basilea, sarà dunque a disposizione di mister Luca Suella già dal prossimo turno, domenica, in trasferta, alle 14.30, contro la Pro Sesto.

