Il colpaccio a Ravenna per 3-1 vale lo scavalcamento del Tavagnacco e l'uscita dalla zona playout. A cinque giornate dal termine della serie B femminile la Torres rimette il naso avanti nel duello col Tavagnacco.

E dire che la gara è iniziata malissimo, col Ravenna in vantaggio dopo appena 2 minuti: Mariani per Gianesin che sotto porta sigla una rete facile facile. La reazione delle rossoblù ha portato presto al pareggio: al 9' angolo di Wagner e Adam gira la palla sul primo palo per l'1 a 1. La Torres ha poi cercato la rete del vantaggio con Wagner al 16' (grande intervento del portiere di casa).

Ripresa di netta marca sassarese. Al 63’ è arrivata la rete del vantaggio con Iannazzo che servita con precisione da Poli non ha sbagliato. Al 74' Poli ha messo al sicuro la vittoria, con una conclusione di mancino a fil di palo.

Una vittoria che è un'iniezione di entusiasmo per la prossima gara casalinga contro il quotato Brescia.

© Riproduzione riservata