Corsa contro il tempo per i rossoblù del Cagliari per recuperare quattro giocatori per la gara di lunedì prossimo alla Domus contro il Como, la seconda consecutiva in casa (e alla Domus si va verso il tutto esaurito). Ad Assemini gli osservati speciali sono Mina, Palomino, Viola e Zortea: i due difensori sudamericani e il trequartista calabrese dovrebbero aver già conquistato tre posti nella lista dei convocati. Per Zortea invece tempi più lunghi: difficile il suo impiego contro i lariani.

Contro i lariani Nicola sembra intenzionato a confermare la squadra che domenica scorsa ha esordito contro la Roma. Ma in mezzo ci sono le voci di mercato: Wieteska, in campo con i giallorossi, piace al Palermo. Anche Lapadula, che contro la Roma ha giocato nel finale, sembra in partenza, destinazione Sassuolo in un'operazione che punta a portare in Sardegna il neroverde Thorstvedt.

Ceduto invece al Modena Di Pardo con la formula del prestito con diritto di riscatto. In uscita anche Makoumbou, tra Sassuolo e due club francesi.

