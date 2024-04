Fabrizio Del Rosso, allenatore in seconda del Verona, ha sostituito in panchina Marco Baroni questo pomeriggio a Cagliari. E, pur approvando il pareggio, si rammarica per le due possibilità di raddoppiare non sfruttate dai suoi: «Alla fine direi che il punto soddisfa tutti quanti e che il risultato sia giusto. Ma ci porteremo dietro quelle occasioni per qualche giorno», il suo rimpianto.

«Sapevamo che questa partita poteva avere delle insidie, sapendo il valore del Cagliari. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto l’opportunità per raddoppiare. Nel secondo tempo è partito meglio il Cagliari, noi ci siamo abbassati e non lo dovevamo fare».

Bonazzoli ha fatto un gran gol, una scelta definita: «Poteva mettere in difficoltà i due centrali con la velocità, lui e Folorunsho erano ben assortiti. Swiderski invece aveva mal di schiena e l’abbiamo recuperato stamattina, facendo una prova in hotel».

