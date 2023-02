Che l'arbitro Daniele Perenzoni ieri abbia avuto una serata completamente da dimenticare in Modena-Cagliari è ormai appurato, tanto che l'hanno ammesso anche i vertici arbitrali presenti ieri al "Braglia" (col designatore Gianluca Rocchi c'erano i componenti della CAN Gabriele Gava e Andrea Gervasoni, tutti ex direttori di gara in Serie A). C'è però un altro episodio particolare che riguarda Gabriele Zappa, ammonito all'88' ma per il quale sembra esserci stato un altro cartellino giallo non riportato, che in linea (molto) teorica potrebbe configurare l'errore tecnico e la ripetizione.

L'episodio. Al 47' del primo tempo, secondo minuto di recupero, Rog viene espulso per doppio giallo col secondo forse inesistente, quando era stato invece lui a subire fallo dal capitano avversario Pergreffi. Nel momento concitato, fra le forti proteste, Perenzoni mostra il rosso a Rog e qualche istante dopo alza di nuovo il braccio con un cartellino giallo rivolgendolo in direzione di Zappa, unico giocatore presente in quel punto del campo e al quale (stando alle immagini) dice anche qualcosa. Un'ammonizione che però nel referto non figura, pur essendo stata effettivamente mostrata in campo (anche in questo caso le immagini sono piuttosto eloquenti, visto che è stato ripreso da vicino). Zappa poi ha ricevuto il giallo regolarmente all'88', ma non è scattata l'espulsione.

Le opzioni sono due: o l'arbitro ha dimenticato di annotare il cartellino (ieri sera, da Modena, si parlava di possibile provvedimento per Altare che però in quel momento è dalla parte opposta) oppure avrebbe indicato la direzione della punizione tenendo (per errore) il giallo in mano.

Dovesse essere il primo caso, aver ammonito due volte un calciatore senza espellerlo fa parte delle casistiche che portano all'errore tecnico: quello in cui si può ordinare la ripetizione della partita. Perché ciò avvenga, però, Perenzoni dovrebbe ammettere di non aver riportato nel referto l'ammonizione (e di averla data a Zappa) e che questo nuovo errore abbia influito sul regolare svolgimento della partita. Casistica molto difficile da provare nella circostanza (è improbabile che si rigiochi la gara), ma che aumenta le discussioni sull’arbitraggio di Modena-Cagliari.

