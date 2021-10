Anche se è stata una sconfitta, la partita contro la Roma di ieri rappresenta per il Cagliari un segnale di speranza. Questa è la visione del tecnico Walter Mazzarri. “Non voglio guardare la classifica - ha detto - volevo vedere la squadra che piace a me e l'ho vista: compatta, attenta, carica, che concede poco o nulla e sa giocare bene a calcio. Questo tipo di partite però va fatta non solo contro le grandi squadre, ma anche quando affrontiamo un altro tipo di avversario. Dobbiamo mostrare lo stesso spirito e la stessa organizzazione messe in campo oggi, a partire da lunedì a Bologna".

In Emilia il mister potrebbe recuperare almeno Godin e Strootman e resta da valutare il reinserimento in gruppo di Nandez e Caceres.

