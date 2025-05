SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-UDINESE

Finisce 1-1 il primo tempo di Cagliari-Udinese. Al vantaggio di Zarraga, scelta a sorpresa di formazione degli ospiti, risponde Zortea. Nell’altra partita in contemporanea, Parma-Como 0-0.

Iniziano meglio i friulani, col Cagliari che ci mette una decina di minuti per prendere le misure del match. Fino al 26’ non succede nulla, poi su un’uscita rischiosa quasi a metà campo di Caprile (anticipato da un suo compagno) palla a Luvumbo che lancia Piccoli, sinistro dal limite dell’area e palla a lato. Sull’occasione dopo l’Udinese segna: Rui Modesto sfrutta un buco di Luperto e da destra mette in mezzo per la girata rasoterra di Zarraga, 0-1 al 27’.

Il Cagliari resta spesso incartato dal fuorigioco ospite, con un paio di occasioni per Luvumbo vanificate dalla bandierina (correttamente) alzata da parte del secondo assistente. Ma, al 35’, la difesa ospite è scavalcata da un gran lancio da metà campo di Makoumbou: palla perfetta per Zortea, inserimento preciso e rasoterra appena dentro l’area per l’1-1. È il suo sesto gol in campionato.

Reazione immediata dell’Udinese, con Davis che al 37’ supera Luperto e con un tiro da posizione defilata impegna Caprile. Poi il Cagliari non si fa più sorprendere e al riposo si va dopo un minuto di recupero.

