Giornata intensa per il Cagliari. I rossoblù, in mattinata, si sono sottoposti a una serie di test atletici nel Laboratorio di Biomeccanica ed Ergonomia Industriale dell'Università di Cagliari. Nel pomeriggio, la squadra è tornata in campo ad Asseminello, per una serie di esercitazioni tecniche e partitelle a campo ridotto.

Oltre ai nazionali, anche oggi assente il tecnico Liverani, che domani mattina darà l'ultimo saluto alla ex moglie Federica, morta martedì sera. Ai funerali, in programma alle 11 nella chiesa di San Giuseppe Cafasso a Roma, il Cagliari sarà rappresentato dal club manager Muzzi, da capitan Pavoletti e il suo vice Deiola.

Pavoletti e Deiola, quindi, non saranno presenti domani mattina alla seduta di allenamento in programma ad Asseminello.

