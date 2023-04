Cagliari, ora o mai più. Dopo la sconfitta di Parma, la squadra rossoblù ha quattro partite a disposizione per chiudere il campionato almeno al quarto posto e deve cercare di vincerle tutte, a cominciare da oggi, contro la Ternana alla Unipol Domus (il fischio d’inizio alle 16.15). Emergenza trequartisti, dopo Mancosu si è fermato anche Falco. Non ci sarà poi Azzi, squalificato per un turno dopo il “giallo” fantasma rimediato al Tardini.

Il tecnico Ranieri prova ancora una volta a fare di necessità virtù dando un’ulteriore scossa tattica, anche per risolvere il problema del gol. Ha scelto così di giocarsela inizialmente con Radunovic, Di Pardo, Dossena, Obert, Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Lella, Lapadula e Pavoletti (in campo dal primo minuto dopo quasi quattro mesi).

Sull’orlo di una crisi di nervi la formazione umbra, sconfitta in casa dal Venezia nell’ultimo turno e reduce da una settimana abbastanza turbolenta con il piccante botta e risposta tra il tecnico Lucarelli e il presidente Bandecchi.

Questa nell’Isola è l’ultima opportunità per sperare di salire in extremis sul treno che porta ai playoff. A rompere il ghiaccio saranno Iannarilli, Diakité, Ghiringhelli, Mantovani, Corrado, Bogdan, Partipilo, Agazzi, Coulibaly, Palumbo e Favilli. Out l’ex Capuano. Arbitra La Penna.

