Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto poco importa. Il Cagliari ha già consegnato agli archivi il pirotecnico 2-2 con la capolista Frosinone e pensa già alla sfida col Parma.

I rossoblù, rientrati domenica notte, stamattina erano già in campo ad Asseminello. Defaticante per chi ha giocato ieri, allenamento normale per tutti gli altri. La gara dello “Stirpe” non ha lasciato problemi (Luvumbo ha chiesto il cambio per un principio di crampi) e Liverani potrebbe presto avere di nuovo a disposizione Goldaniga e Falco, che questa mattina hanno lavorato parzialmente in gruppo.

Qualcosa di più si capirà nell'allenamento in programma questa mattina.

Intanto, da questo pomeriggio la società ha messo in vendita i biglietti per la gara con i gialloblù emiliani. Tagliandi che possono essere acquistati nel ticket service di Piazza L'Unione Sarda, online e nelle ricevitorie TicketOne. Sempre valida l'iniziativa avviata con l'Avis a inizio stagione.

