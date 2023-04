C'era anche il ct della nazionale peruviana Juan Reynoso alla ripresa degli allenamenti del Cagliari ad Asseminello. I rossoblù, rientrati ieri notte da Pisa, oggi sono stati impegnati in una doppia seduta di lavoro. Scarico per chi ha giocato all'Arena Garibaldi, seduta completa per tutti gli altri, con esercitazioni e partitelle al mattino e palestra al pomeriggio.

Proprio al pomeriggio è arrivato Reynoso, che ha incontrato naturalmente Lapadula, unico giocatore peruviano presente in Italia tra Serie A e B, ma che si è anche confrontato col collega rossoblù Ranieri.

All'orizzonte la sfida col Frosinone, con la capolista ospite alla Domus sabato pomeriggio.

Torna a disposizione Zappa, che ha scontato il suo turno di squalifica, mentre sotto osservazione c'è Pavoletti, che anche oggi ha lavorato in personalizzato, alzando però il livello degli allenamenti. Sempre terapie per Capradossi, ancora out per il problema al ginocchio.

Domani allenamento al mattino e, sempre domani, ma nel pomeriggio, i rossoblù Deiola e Mancosu parteciperanno a Sestu alla posa simbolica della prima pietra della piazza che il Comune dedicherà ai “Campioni d'Italia del 1969-70”, proprio nel giorno del 53° anniversario dello scudetto del Cagliari. A seguire, un incontro con i tifosi nella sede del Cagliari Club intitolato a Gigi Riva.

© Riproduzione riservata