Rush finale per il calciomercato estivo. E anche il Cagliari è protagonista.

Secondo quanto filtra, è praticamente chiuso l’accordo col Napoli per il prestito di Gianluca Gaetano, già protagonista la scorsa stagione della salvezza rossoblù.

Il centrocampista avrebbe detto no al Parma, spianando così la strada per il ritorno in Sardegna.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata