Piove sul bagnato in casa Cagliari. In una rosa con scelte già ridotte per le assenze di Dalbert e Waukiewicz, Mazzarri dovrà fare a meno anche di Diego Godin.

Il centrale uruguaiano si è fermato oggi pomeriggio per il riacutizzarsi di una infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Un problema che lo affligge ormai da tempo che si è ripresentato dopo le tre gare in Nazionale in rapida successione e il match di campionato contro la Samp.

Godin alza dunque bandiera bianca proprio alla vigilia della partenza per Firenze, dove avrebbe dovuto affrontare un attaccante di livello come Vlahovic.

Mazzarri dovrebbe risolvere con un semplice avvicendamento con Ceppitelli, mantenendo il 4-4-2 con Zappa a destra e Caceres a sinistra. Ma non è da escludere un 3-5-2 con Caceres nella difesa a tre assieme a Carboni e Ceppitelli e un centrocampo più folto capace di arginare e far ripartire meglio la squadra. I dubbi saranno sciolti solo domenica mattina.

