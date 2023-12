Finisce in anticipo, con l’assist per il gol di Pavoletti al Sassuolo, il 2023 di Eldor Shomurodov. L’attaccante si era infortunato prima della sfida contro il Napoli, nel corso di uno scontro di gioco in allenamento. L’uzbeko aveva saltato la sfida del Maradona, ma lo stop proseguirà.

Oggi infatti Shomurodov si è sottoposto a un intervento chirurgico per la stabilizzazione del secondo metatarso del piede destro, che aveva subito la frattura. L’operazione, eseguita a Villa Stuart a Roma dal professor Attilio Santucci, alla presenza del responsabile sanitario del Cagliari Marco Scorcu, è perfettamente riuscita.

I tempi di recupero sono ancora da valutare, ma il numero 61 salterà sicuramente le ultime partite che il Cagliari affronterà da qui a fine anno. Considerata l’entità dell’infortunio, è probabile che si riveda in campo non prima di febbraio.

(Unioneonline/L.Ne.)

