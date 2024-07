Lunga, intensissima seduta il Cagliari. Nicola si prende la scena e chiede massima intensità e aggressività. SI gioca su metà campo, sei contro sei, esercizi di partenza e di difesa, ma soprattutto di riconquista della palla, con l’allenatore che costantemente chiede massima applicazione.

Non si chiamano i falli, seppure i contatti, anche duri, non manchino. In grande evidenza Felici e Luvumbo, non a caso i più veloci del gruppo. Bene, benissimo i portieri, sottoposti a un costante tiro al bersaglio.

Una cinquantina i tifosi presenti. Hanno lavorato a parte Marin, Lapadula e Obert, test fisici per valutare lo stato alla ripresa degli allenamenti. Adopo, Zortea e Piccoli non sono scesi in campo per il lavoro con il pallone. In chiusura collaudo delle conclusioni dai sedici metri.

A Chatillon il sole splende sul “Brunod”, ma il caldo non ha scoraggiato quattro tifosi che - maglia rossoblù Fos di antica memoria - hanno esposto tre bandiere del Cagliari sulla rete che circonda il perimetro del campo.

