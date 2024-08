Partita bloccata all’Unipol Domus, nella prima giornata di Serie A. All’intervallo Cagliari e Roma sono sullo 0-0, quasi senza occasioni.

Nicola schiera il Cagliari col 3-5-2, rispetto al 3-4-2-1 di Coppa Italia, con Luvumbo-Piccoli davanti. Nei giallorossi la sorpresa è Zalewski esterno sinistro alto, con Dybala in panchina come previsto.

Mezz’ora senza sussulti, poi ci pensa Scuffet a far prendere uno spavento alla Domus non controllando un retropassaggio di Luperto: riesce a recuperare in tempo e salva sulla linea, evitando un clamoroso autogol.

Pericoloso Marin al 41', gran sinistro da poco più di venti metri e sulla respinta di Svilar è N'Dicka a murare Piccoli. Per il resto succede pochissimo, con Luvumbo molto mobile ma che non riesce a incidere. A un passo dall'intervallo discesa di Piccoli e destro dal limite di poco a lato.

