Cagliari di nuovo al lavoro al Centro sportivo di Assemini dopo la vittoria di mercoledì nell'amichevole in Francia contro lo Strasburgo, terminata 2-1 per i rossoblù.

In campo per l’allenamento c’è anche, per la prima volta, Gianluca Lapadula, neoacquisto per la squadra di Liverani, chiamato a rinforzare il reparto avanzato dopo l’addio di Joao Pedro.

Nella sessione odierna il tecnico ha diviso i suoi in due gruppi: i calciatori più impiegati in gara ieri sera hanno svolto un lavoro di scarico in palestra. Per gli altri, attivazione ed esercitazioni che hanno abbinato tecnica, conclusioni a rete e parte atletica.

