Pari e patta al Centro Sportivo Romagna Centro di Martorano tra Cagliari e Cesena nella settima giornata del Campionato Primavera 1. I ragazzi di Pisacane salutano l'Emilia Romagna con un risultato di 1-1, grazie alla rete di Vinciguerra, arrivata sul finale di gara. Ora i cagliaritani salgono a quota 7 punti in classifica e già pensano alla prossima sfida, in casa, contro il Sassuolo.

La prima frazione di gioco parte con ritmi un po' lenti: nei 14' iniziali le due squadre hanno preferito studiarsi a vicenda senza affondare mai il colpo. Poi al 15' Dolce mette in mezzo una buona palla che Soldati non riesce a mandar via e sulla sfera ci si avventa Coveri, trovando il vantaggio. La risposta rossoblù arriva al 29' con una conclusione di Vinciguerra, Montalti respinge. Al 33' punizione di Achour dalla distanza, che termina alta. Cinque minuti più tardi ci prova anche Liteta col destro, ma è poco preciso.

Nella ripresa la musica cambia, il Cagliari entra in campo più agguerrito e affamato, cercando in più occasioni di cambiare il risultato. Al 57' Sulev per Vinciguerra, che ci prova in rovesciata e per poco non trova la porta avversaria. Al 63' è Perini a far paura alle fila isolane, mandando però fuori. Al 73' occasionissima per Pitti di testa su un calcio d'angolo, ma anche in questo caso il pallone termina al lato della porta di Iliev. Due minuti più tardi Sulev calcia col destro dalla distanza, fuori.

Al 79' Vinciguerra prima e Marcolini poi si affacciano dalle parti di Montalti, ma nessuno dei due trova la rete. Un giro di lancette e anche Longoni si rende pericoloso, la sua conclusione viene respinta in angolo. E proprio dagli sviluppi di questo corner battuto da Marcolini, Vinciguerra di controbalzo sigla il pareggio. L'ultimo brivido dell'incontro arriva all'84 con un'azione personale di Trepy alla ricerca della marcatura per la vittoria, un attento Montalti gli nega il gol.

