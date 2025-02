Si accontenta di un solo punto il Cagliari Primavera che, non riuscendo a sfruttare al meglio la superiorità numerica avuta per quasi tutto il secondo tempo, pareggia 1-1 contro il Milan al Crai Sport Center.

Il match si apre con un tentativo rossonero all'8': Bonomi mette in mezzo un cross interessante per i compagni, ma Iliev anticipa tutti e blocca ogni possibilità agli avversari. Al 14' Sulev calcia da fuori area, Colzani respinge in angolo. Sette minuti dopo azione confusa da parte dei lombardi dentro l'area rossoblù con Turco ultimo a toccare il pallone di tacco, Iliev attento para. Al 26' ingenuità di Colzani che nel tentativo di spazzare il pallone fuori dall'area, non riesce ad allontanare la sfera sulla quale ci si avventa Kingstone e, trovandosi completamente la porta sguarnita, manda in vantaggio i suoi. Al 41' lancio lungo di Eletu per Turco che si libera dalla marcatura e saltato anche il portiere rossoblù, firma il pareggio.

Nella ripresa, al 59', il Milan rimane in dieci per rosso diretto a Nissen, costretto a lasciare il terreno di giorno anzitempo per aver commesso un fallo su Vinciguerra con chiara occasione da gol. Al 60' Sulev calcia benissimo una punizione dalla distanza, deviata in angolo. Al 74' Vinciguerra, dentro l'area avversaria, non riesce a prendere bene la mira e manda alto. Cinque minuti dopo e Kingstone cerca la doppietta, Colzani para. Sempre il numero 20 cagliaritano ci riprova all'89', mandando sul fondo. L'ultimo brivido arriva nel recupero, al 94', con un colpo di testa del solito Kingstone terminato sopra la traversa.

© Riproduzione riservata